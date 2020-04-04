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بريطانيا تعلن البدء في إنشاء مستشفيات للطوارئ لاستقبال حالات كورونا

05:47 م السبت 04 أبريل 2020
بريطانيا تعلن البدء في إنشاء مستشفيات للطوارئ لاستقبال حالات كورونا

بريطانيا

وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية، البدء في تسريح إجراءات مستشفيات الطوارئ، والبدء في إنشاء مستشفيات مجهزة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأكدت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، أنها سمحت أدوية تخفف من آثار كورونا.

وأعلنت عن وصول 300 جهاز تنفس صناعي، من الصين، موجهة الشكر لها على هذا الإمداد والدعم الطبي، لافتة إلى أنها تشتري أجهزة التنفس من ألمانيا وسويسرا، لكثر إصابات كورونا بها.

وشهددت الحكومة البريطانية، أن أولوياتها تتمثل في توفير المزيد من أجهزة التنفس.

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