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العراق.. تسجيل 58 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

05:44 م السبت 04 أبريل 2020
العراق.. تسجيل 58 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت السلطات الصحية العراقية، تسجيل 58 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.

أعلنت ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ باﻟﻌﺮاق، أن البلاد ﺳتصنف ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺪول المسيطرة ﻋﻠﻰ وﺑﺎء كورونا المستجد المنتشر فى كثير من دول العالم، ﻣﺠﺪدة ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ أنﱠ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﻣﺮﻫﻮن بالمؤشرات اﻟﻌﺎﻣﱠﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ وﻫﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ إﺻﺎﺑﺎت أﺧﺮى أم ﻻ.

وﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم السبت "إن اﻟﻌﺮاق سيصنف من ضمن الدول المسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺑﺎء، وﻫﻨﺎك ﺗﻘﻴﻴﻢ سيصدر اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ العالمية ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﺎﻓﺔ".

وأﻛﺪ الفلاحي، أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال واﻟﺨﺎرﻃﺔ اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﱠﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إلى أﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺪل أنﱠ ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺴنا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ، ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه، ﻣﻌﺮبا ﻋﻦ ﺗﻔﺎؤﻟﻪ باﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻧﺤﻮ اﻷﺣﺴﻦ.

العراق حظر التجوال فيروس كورونا السلطات الصحية العراقية

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