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ارتفاع عدد وفيات كورونا في إسرائيل إلى 44 حالة

05:41 م السبت 04 أبريل 2020
ارتفاع عدد وفيات كورونا في إسرائيل إلى 44 حالة

فيروس كورونا

غزة - أ ش أ

أظهر تقرير وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد إلى 44 حالة وتجاوز عدد المصابين بالوباء 7500 شخص من بينهم نحو 115 شخصًا في حالة خطيرة، بينهم 98 على أجهزة التنفس.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن عدد المصابين بالفيروس في جميع أنحاء إسرائيل ارتفع إلى أكثر من 100 شخص في أخر 24 ساعة؛ ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 7589 حالة بحلول صباح اليوم السبت.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الوفيات مستمر في الارتفاع، حيث توفي ثمانية أشخاص اليوم؛ مما رفع حصيلة ضحايا الفيروس في إسرائيل إلى 44 حالة.

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