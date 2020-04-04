المغرب: 14 إصابة جديدة بكورونا ترفع عدد المصابين إلى 858

الرباط – (أ ش أ):

أفادت بيانات صادرة عن وزارة الصحة المغربية اليوم السبت بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 858 حالة، بزيادة 14 حالة جديدة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3212 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأما عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب، فقد وصل إلى 62 حالة، وعدد الوفيات إلى 50.

وأهابت وزارة الصحة - فى بيان - بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية.