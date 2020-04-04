أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

المغرب: 14 إصابة جديدة بكورونا ترفع عدد المصابين إلى 858

03:45 م السبت 04 أبريل 2020
المغرب: 14 إصابة جديدة بكورونا ترفع عدد المصابين إلى 858

المغرب تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا

الرباط – (أ ش أ):

أفادت بيانات صادرة عن وزارة الصحة المغربية اليوم السبت بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 858 حالة، بزيادة 14 حالة جديدة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3212 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأما عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب، فقد وصل إلى 62 حالة، وعدد الوفيات إلى 50.

وأهابت وزارة الصحة - فى بيان - بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية.

هذا المحتوى من

المغرب فيروس كورونا إصابات كورونا

الخبر التالى:

السعودية: عزل 7 أحياء في جدة لمنع تفشي كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 985

    عدد المصابين

  • 216

    عدد المتعافين

  • 66

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1139112

    عدد المصابين

  • 236203

    عدد المتعافين

  • 61144

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تكشف سبب زيارة هالة زايد لإيطاليا