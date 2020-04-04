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الإمارات تسجل حالة وفاة و241 إصابة جديدة بكورونا

03:44 م السبت 04 أبريل 2020
الإمارات تسجل حالة وفاة و241 إصابة جديدة بكورونا

الإمارات تسجل حالة وفاة و241 إصابة جديدة بكورونا

أبوظبي- ( د ب أ):

أعلنت الإمارات اليوم السبت تسجيل 241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تنتمي لجنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 1505 حالة.

وأشارت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث باسم القطاع الصحي في الإمارات ، خلال مؤتمر صحفي اليوم ، إلى حالة وفاة لمصاب من جنسية عربية يبلغ من العمر 53 عامًا، وذلك بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس

ويرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في الإمارات إلى 10 حالات.

ولفتت إلى تسجيل 17 حالة شفاء جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، ويرتفع بذلك مجموع المتعافين من الفيروس إلى 125 حالة.

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