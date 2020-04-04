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ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في بريطانيا إلى 4313 حالة

03:41 م السبت 04 أبريل 2020
ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في بريطانيا إلى 4313 حالة

وفيات كورونا

لندن- (أ ش أ):

أعلنت بريطانيا تسجيل 708 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المتحور؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 4 آلاف و313 حالة.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم السبت، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، قد أعلن الجمعة أن تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) سيصل إلى ذروته في بريطانيا بحلول عيد الفصح الموافق 12 أبريل الجاري.

واقترح هانكوك، في تصريحات، أن ذروة الوباء قد تكون خلال أسابيع، وأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية تستعد لارتفاع في عدد الوفيات يصل إلى ألف حالة وفاة في اليوم الواحد ، أو أسوأ من ذلك في الفترة السابقة لعيد الفصح.

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