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السعودية تعلن تسجيل 4 وفيات جديدة بكورونا

03:38 م السبت 04 أبريل 2020
السعودية تعلن تسجيل 4 وفيات جديدة بكورونا

وزارة الصحة السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي اليوم ، تسجيل 140 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة إلى 2179 إصابة.

ولفت المتحدث إلى تعافي 24 حالة، موضحا أن من إجمالي المصابين 1730 حالة نشطة لا تزال تتلقى المتابعة الصحية.

وزارة الصحة السعودية وفيات كورونا فيروس كورونا

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