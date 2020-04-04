السعودية تعلن تسجيل 4 وفيات جديدة بكورونا
الرياض- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد .
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي اليوم ، تسجيل 140 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة إلى 2179 إصابة.
ولفت المتحدث إلى تعافي 24 حالة، موضحا أن من إجمالي المصابين 1730 حالة نشطة لا تزال تتلقى المتابعة الصحية.
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