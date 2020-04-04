عودة 200 ألف ألماني لوطنهم بعدما تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب كورونا
برلين- (د ب أ):
عقب أقل من ثلاثة أسابيع من بدء الحكومة الألمانية حملة لإعادة مواطنيها الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب جائحة كورونا، عاد 200 ألف ألماني إلى وطنهم.
وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت: "لم يكن الأمر سهلا دائما، وكانت العملية تسير بتوتر في بعض الأماكن، كما هو متوقع في مثل هذا الوقت العصيب".
وأضاف ماس: "رغم ذلك، يحق لجميع المشاركين في العملية أن يشعروا بالفخر لهذا الأداء".
يُذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت منتصف الشهر الماضي تخصيص 50 مليون يورو لرحلات خاصة من أجل إعادة المواطنين العالقين في الخارج إلى بلادهم.
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