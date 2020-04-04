وزيرا خارجية الصين وألمانيا يبحثان هاتفيا سبل التعاون المشترك لمكافحة كورونا

بكين- (أ ش أ):

بحث عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، مع وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، سبل مكافحة فيروس "كورونا" المستجد، داعيا في الوقت نفسه إلى تعاون دولي أوثق للتغلب على الوباء.

وقال وانغ - خلال اتصال هاتفي مع هايكو ماس، وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم السبت- "إن الصين تتعاطف مع ألمانيا في الصعوبات الحالية التي تواجهها، وتساند الشعب الألماني بحزم، وتدعم برلين في حربها ضد الفيروس حتى يتم التغلب عليه بشكل مشترك وتام".

وأضاف أن ألمانيا حكومة وشعبا قدمت دعمها للصين في وقت حرج كانت فيه الصين تكافح فيروس "كوفيد -19"، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الصين تركز على منع تفش جديد للوباء إلا أنها ستقدم مع ذلك المساعدة لألمانيا بأفضل ما لديها من إمكانات.

وأعرب وانغ عن اعتقاده بأن الشعب الألماني يستطيع أن يتحد معا لمكافحة الفيروس، وأن ألمانيا قادرة على التصدي للتحديات التي تواجه البلاد.. موضحا أن الصين ترغب في زيادة التنسيق مع ألمانيا في الحرب ضد المرض وتقديم المساعدة بشكل مشترك للدول الأخرى التي تحتاج إلى المساعدة.

وتابع "أن الصين وألمانيا يجب أن يمنعا المرض من إثارة جولة جديدة من الحمائية التجارية، وأن تعملا معا على توفير حماية مشتركة لنظام تجاري منفتح متعدد الأطراف، مع ضمان استقرار وأمن السلسلة الصناعية وسلسلة الإمداد العالميتين".. منوها إلى أن الصين مستعدة أيضا لمساعدة الشركات الألمانية العاملة في الصين على حل الصعوبات التي تواجهها في استئناف العمل والإنتاج.

وأوضح أن هناك أصواتا في بعض البلدان تلوم الصين للتأخر في الإبلاغ عن تفشي الفيروس، بلا أساس، وهو أمر "لا يتفق تماما مع الحقائق".. مؤكدا أن الصين لم تضيع أي وقت في الإبلاغ عن تفشي الوباء إلى منظمة الصحة العالمية، ومشاطرة التسلسل الجيني لفيروس "كورونا" المستجد مع الدول الأخرى، والقيام بتعاون دولي للوقاية من انتشار المرض والسيطرة عليه، وتقديم المساعدة إلى البلدان الأخرى مع تفشي فيروس "كوفيد - 19" بها.

وشدد وانغ على أن الشركات الصينية المؤهلة تعمل حاليا بكامل طاقتها لتلبية احتياجات مختلف الدول من المواد الطبية، وأن الصين تولي أهمية كبرى دوما لجودة صادراتها، وأصدرت إجراءات تنظيمية صارمة في هذا الشأن.. مشيرا إلى أنه يتعين على جميع الأطراف تبني موقف واقعي وحل الخلافات الفردية في عملية شراء المنتج من خلال مشاورات متكافئة، وأن أي وصم للمنتجات لا يفضي إلى التعاون في مكافحة الوباء.

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه في ظل الوضع الحاد للمرض في الوقت الحالي، ليس من الحكمة إلقاء اللوم على الآخرين، ومن غير المناسب الترويج لما يسمى بقضية جودة المنتجات.

وأضاف ماس أنه لا جدال في أن الصين تبنت إجراءات فعالة لاحتواء الفيروس بنجاح، وأنه يتعين على المجتمع الدولي تعزيز التعاون لمواجهة الوباء سويا.. موضحا أن ألمانيا ترغب في تعزيز التعاون مع الصين للحفاظ على استقرار سلسلة الإمداد الدولية، بما في ذلك إمدادات العقاقير، وأن بلاده مستعدة أيضا لمواصلة التواصل مع الصين بشأن التبادلات المهمة بين أوروبا والصين في المرحلة المقبلة، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي بشكل مشترك لتحقيق المزيد من النتائج.