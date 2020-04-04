رئيس الحكومة الزرفي يسلم برنامجه ويعلن عن إرسال كابينته للبرلمان قريبا

وكالات:

سلم رئيس الحكومة العراقية المكلف، عدنان الزرفي، اليوم السبت، برنامجه الحكومي إلى مجلس النواب العراقي، فيما أعلن عن إرسال قائمة الكابينة الوزارية الجديدة لاحقا.

وحسب وثيقة حصلت عليها روسيا اليوم الإخبارية مرسلة من الزرفي إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي: "نرسل إليكم المنهاج الوزاري بغية عرضه على المجلس وفسح المجال للسادة أعضاء مجلس النواب للاطلاع عليه، وسيتم لاحقاً إرسال أعضاء الكابينة الوزارية وفقاً للمدة الدستورية".

وفي السابع عشر من مارس الماضي كلف الرئيس العراقي برهم صالح، محافظ النجف الأسبق، النائب الحالي، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة التي ستخلف حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل مهدي الذي يقوم حاليا بتصريف أعمال الحكومة مؤقتا.