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13 حالة وفاة بكورونا في مركز لرعاية كبار السن في اسكتلندا

02:34 م السبت 04 أبريل 2020
13 حالة وفاة بكورونا في مركز لرعاية كبار السن في اسكتلندا

13 حالة وفاة بكورونا في مركز لرعاية كبار السن في ا

جلاسكو- (أ ش أ):

أعلن مركز لرعاية كبار السن في مدينة جلاسكو باسكتلندا، اليوم السبت، وفاة 13 شخصا من نزلائه خلال الأسبوع الماضي متأثرين بعدوى فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت صحيفة "جلاسكو تايمز" الاسكتلندية، عبر موقعها الإلكتروني، أن مركز رعاية "بورلينجتون كورت" في منطقة "ستيبس" يسع 90 شخصا مصابين بأمراض عصبية مثل داء هنتنغتون وباركنسون.. مشيرة إلى أن اثنين من العاملين بالمركز ضمن فريق الرعاية يتلقون العلاج من فيروس "كورونا" بعد إصابتهم، بعد أن تم التأكيد على أن الـ13 ضحية في مركز الرعاية مرتبطين بفيروس (كوفيد-19).

وذكر المركز في بيان، نقلته الصحيفة، أنه "مع بالغ الأسى نؤكد وفاة 13 شخصا من المقيمين في المركز خلال الـ7 أيام الماضية"، مؤكدا أن "التركيز حاليا على تقديم الرعاية والحماية لكل النزلاء والزملاء".

وأشار المركز إلى أن تفشي فيروس "كورونا" جاء رغم قرار تعليق الزيارات في المركز، إلا أن القرار اُستثني منه الزيارات الطبية الأساسية أو لظروف استثنائية يتم الموافقة عليها قبل الزيارة.. مؤكدا أنه يُطبق بروتوكولات مشددة للحد من تفشي العدوى؛ بما في ذلك إجراءات التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يتم مراقبة صحة النزلاء والعاملين عن كثب.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المصابين والضحايا بفيروس "كورونا" في بريطانيا بلغ حتى اليوم السبت 38 ألفا و690 حالة إصابة ووفاة 3605 أشخاص.

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