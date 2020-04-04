طالب لجوء سوداني يقتل شخصين بسكين ويصيب آخرين وسط بلدة فرنسية

(وكالات):

أعلنت السلطات المحلية أن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون جراء هجوم بسكين نفذ اليوم السبت وسط بلدة رومان سور ديزير الصغيرة قرب ليون، وألقت الشرطة القبض على المهاجم.

وأفادت إذاعة France Bleu بأن المهاجم طالب لجوء سوداني في سن نحو 30 عاما، فيما تتحدث تقارير مختلفة عن إصابة بين خمسة وسبعة أشخاص.