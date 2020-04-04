أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

اتهامات ألمانية لواشنطن بممارسة "القرصنة الحديثة" بعد "مصادرتها" شحنة كمامات

01:26 م السبت 04 أبريل 2020
اتهامات ألمانية لواشنطن بممارسة "القرصنة الحديثة" بعد "مصادرتها" شحنة كمامات

المانيا

برلين- (بي بي سي):

اتهم وزير الداخلية بحكومة ولاية برلين، أندرياس جيزيل، الولايات المتحدة بممارسة "القرصنة الحديثة"، وذلك بعد أن "اعترضت" واشنطن شحنة من الكمامات الطبية كانت في طريقها لألمانيا.

وقال جيزيل إن بلاده لم تتسلم 200 ألف كمامة طبية، أنتجتها شركة "3 إم" الأمريكية في الصين، وكانت مخصصة لقوة الشرطة الألمانية، لأن الشحنة "صودرت" في بانكوك، وتم تحويل مسارها إلى الولايات المتحدة.

ونفى البيت الأبيض مزاعم المسؤول الألماني، كما قالت شركة "3 إم" الأمريكية إن سجلاتها لا تحمل أي طلب لكمامات طبية لقوة الشرطة الألمانية.

ويستند الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى قانون الإنتاج الدفاعي الوطني، الذي يعود لحقبة الحرب الكورية، لإلزام الشركات والمصانع العامة والخاصة بتسخير إنتاجها لتلبية الطلب المحلي.

وأثار تفشي وباء الكورونا في العالم طلباً دولياً غير مسبوق على الملابس الواقية للعاملين الصحيين وغيرهم من الموظفين الرئيسيين.

هذا المحتوى من

القرصنة الحديثة كمامات برلين الشرطة الألمانية فيروس كورونا

الخبر التالى:

الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال دنس المسجد الأقصى 15 مرة خلال مارس الماضي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 985

    عدد المصابين

  • 216

    عدد المتعافين

  • 66

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1085989

    عدد المصابين

  • 227760

    عدد المتعافين

  • 58225

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:موجة حارة بمصر.. هل تنجح درجات الحرارة المرتفعة في "كسر كورونا"؟