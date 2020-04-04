انتخاب كير ستارمر رئيسا جديدا لحزب العمال البريطاني

لندن- (د ب أ):

جرى انتخاب كير ستارمر خلفا لجيريمي كوربين في رئاسة حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا، بعد فترة اضطرابات شهدها الحزب .

وقال سترامر في كلمة في صفحته على تويتر: "إنه شرف وفخر لي أن اتولى رئاسة حزب العمال".

وحث حزبه على "مواجهة المستقبل بصدق" بالتعامل مع مناهضة السامية في صفوفه وإعادة التواصل مع الناخبين، عقب تراجع كارثي في الدعم في الانتخابات المبكرة التي أجريت في ديسمبر الماضي.

وجرى انتخاب أنجيلا راينر نائبة لرئيس الحزب وحذرت من "طريق طويل وصعب أمام (الحزب)" في تغريدة.