الكويت تعلن تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في البلاد

الكویت - ( د ب أ):

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبد الله السند، الیوم السبت، تسجیل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم عن السند قوله إن حالة الوفاة لمقیم من الجنسیة الهندیة یبلغ من العمر 46 عاما، أصیب بالفیروس، وكان یتلقى العلاج في العنایة المركزة لعدة أیام؛ حیث تم توفیر الرعایة الطبیة اللازمة له منذ دخوله المستشفى.

وأشار إلى تسجيل 62 حالة إصابة جدیدة بالفیروس في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضیة لیرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 479 حالة.