بنجلاديش تمدد القيود على وسائل النقل مع ارتفاع الإصابات بكورونا

دكا- (د ب أ):

ذكر مسؤولون اليوم السبت أن السلطات في بنجلاديش مددت القيود على وسائل النقل لأسبوع، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 70 .

وقال أبو ناصر، المتحدث باسم وزارة النقل البري والجسور إن القيود على جميع وسائل النقل، التي تقل ركابا ستكون سارية حتى 11 نيسان/إبريل باستثناء، المركبات التي تنقل السلع والخدمات الطارئة الأخرى من هذه القيود.

جاء تمديد القيود على وسائل النقل، تماشيا مع قرار الحكومة بإغلاق الهيئات الحكومية والخاصة غير الأساسية حتى 11 نيسان/إبريل في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وسجلت الدولة الواقعة جنوب آسيا صباح اليوم السبت حالتي وفاة وتسع حالات إصابة أخرى بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي عدد المرضى إلى 70.

وبحالتي الوفاة الجديدتين، 90 عاما و68 عاما، ترتفع حصيلة الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 إلى ثمانية بعد أن سجلت البلاد أولى ثلاث حالات في الثامن من مارس.

وذكرت المتحدثة باسم "معهد مكافحة الأمراض الوبائية والبحث"، ميرجادي سابرينا فلورا وجود طفلين من بين الإصابات الجديدة. وأضافت أن 30 مريضا تم تعافيهم.