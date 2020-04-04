إسبانيا: أكثر من 800 وفاة و7000 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

وكالات:

أعلنت السلطات الإسبانية عن تسجيل أكثر من 800 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بشأن تفشي الفيروس في البلاد أن حصيلة ضحايا كورونا ارتفعت منذ أمس من 10935 إلى 11744 شخصا، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بأكثر من سبعة آلاف حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة، من 117710 إلى 124736.