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ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في باكستان إلى 2700 ووفاة 40

12:06 م السبت 04 أبريل 2020
ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في باكستان إلى 2700 ووفاة 40

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في باكستان إلى 2700 ووف

إسلام أباد – (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 2700 ووفاة 40 حالة.

وذكرت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 839 حالة إصابة في السند، فيما تم تسجيل 1072 حالة في البنجاب و175 حالة في بلوشستان ، والحالات الأخرى في مناطق مختلفة من البلاد.

وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي قد أكد ، أمس الجمعة، أن بلاده ستنظم 17 رحلة جوية لإعادة رعاياها العالقين في الخارج إلى الوطن بدءا من اليوم السبت وحتى 11 أبريل الجاري.

وبموجب الخطة التي وافقت عليها لجنة التنسيق الوطنية حول جائحة كورونا، قررت السلطات إيلاء الأولوية لإعادة رعاياها العالقين في الترانزيت في طريق عودتهم إلى البلاد يليهم أولئك الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم، ثم يأتي الباكستانيون الذين يعملون أو يدرسون في الخارج في المركز الثالث في قائمة الأولويات.. مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفحص جميع الوافدين إلى المطار.

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