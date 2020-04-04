200 ألف شخص في روسيا يخضعون للمراقبة الطبية بسبب كورونا

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، أن أكثر من 200 ألف شخص لا يزالون قيد المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

وأضافت الهيئة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت - أن 389 ألفا و235 شخصا خضعوا للمراقبة الطبية منذ بداية العام، ولا يزال 205 الأف و612 شخصا منهم قيد المراقبة حتى اللحظة.

وأفاد البيان، بأنه تم إجراء ما مجموعه أكثر من 639 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا.

يشار إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في روسيا تجاوز 4000 حالة، معظمها في العاصمة موسكو.