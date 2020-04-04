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إيران تطالب برفع العقوبات الأمريكية في ظل جائحة كورونا

12:01 م السبت 04 أبريل 2020
إيران تطالب برفع العقوبات الأمريكية في ظل جائحة كورونا

إيران تطالب برفع العقوبات الأمريكية في ظل جائحة كو

جنيف- (أ ش أ):

طالب إسماعيل بقائي مبعوث إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، برفع العقوبات الأمريكية على بلاده في ظل جائحة "كورونا".

وأضاف بقائي ـ في خطاب أرسله إلى مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم السبت وفقا لوكالة أنباء (مهر) الإيرانية في نسختها الإنجليزية ـ أن العقوبات عرقلت المعاملات المصرفية الإيرانية مع الدول الأخرى لشراء سلع ضروية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.. محذرا من أن هذه القيود غير القانونية تشكل تهديدا خطيرا لجهود طهران لمحاولة احتواء تفشي الفيروس.

وشدد المبعوث على ضرورة تعليق العقوبات الدولية حول العالم وهو ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي قال في خطاب إلى القوى الاقتصادية لمجموعة العشرين إن العقوبات تعمق المخاطر الصحية لملايين من الناس وتضعف مسعى الدول لاحتواء الفيروس.

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