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ارتفاع الإصابات بكورونا في لبنان إلى 520 حالة

12:00 م السبت 04 أبريل 2020
ارتفاع الإصابات بكورونا في لبنان إلى 520 حالة

ارتفاع الإصابات بكورونا في لبنان إلى 520 حالة

بيروت- ( د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم السبت تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 520 حالة .

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ، إنه لم يتم تسجيل اي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات عند 17 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن الفحوصات التي أجريت في الساعات الـ 24 الماضية بلغت 550 فحصا.

لبنان فيروس كورونا

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