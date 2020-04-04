ارتفاع الإصابات بكورونا في لبنان إلى 520 حالة
بيروت- ( د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم السبت تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 520 حالة .
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ، إنه لم يتم تسجيل اي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات عند 17 حالة وفاة.
وأشارت إلى أن الفحوصات التي أجريت في الساعات الـ 24 الماضية بلغت 550 فحصا.
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