مسؤول هندي يتوقع تمديد الإغلاق في مومباي للحد من انتشار كورونا

نيودلهي- (د ب أ):

ذكر وزير الصحة في ولاية ماهاراشترا الهندية راجيش توب اليوم السبت أنه ربما يتم تمديد الإغلاق في مومباي، العاصمة المالية للهند، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) لأسابيع أخرى قليلة بعد 14 إبريل.

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" نقلا عن راجيش توب وزير الصحة بولاية ماهاراشترا أنه يجب اتخاذ القرار بإنهاء الإغلاق في مومباي وعدد من المراكز الحضرية الأخرى في الولاية بـ"حذر وبعد تفكير عميق" نظرا لأن احتواء الفيروس "مهمة مضنية " في هذه المناطق. وأضاف: "أنا شخصيا أشعر أنه يجب تمديده في مومباي".

وفرضت الهند إغلاقا على مختلف أنحاء البلاد يستمر ثلاثة أسابيع من 25 مارس في محاولة لوقف الانتشار السريع للفيروس الذي أصاب 2567 شخصا وتسبب في وفاة 72 في البلاد، بحسب بيانات جامعة جون هوبكنز.

ويوجد في ماهارشترا 490 حالة إصابة بالفيروس بينهم 279 في مومباي، بحسب البيانات الصادرة على موقع وزارة الصحة العامة التابعة لحكومة الولاية. ومن بين الـ26 وفاة في الولاية، 19 من هم في مومباي بحسب البيانات التي نقلتها وكالة أنباء بلومبرج.