أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

مودي يحث الهنود على تحدي ظلام كورونا بإضاءة الشموع وإطفاء مصابيح الكهرباء

11:58 ص السبت 04 أبريل 2020
مودي يحث الهنود على تحدي ظلام كورونا بإضاءة الشموع وإطفاء مصابيح الكهرباء

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

نيودلهي- (د ب أ):

دعا رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي المواطنين لإطفاء الأنوار مساء غد الأحد، لمدة تسع دقائق واضاءة الشموع بدلا من ذلك لـ"تحدي ظلام تفشي فيروس كورونا" فيما تتخذ الخدمات العامة خطوات لحماية معداتها، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وطالب مودي المواطنين بإطفاء الأنوار في الساعة التاسعة مساء غد. ربما يؤدي ذلك إلى تراجع مفاجئ حوالي 15 جيجاوات من الطلب على الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد، طبقا لما ذكره (إس.إن) ساهاي، السكرتير بوزارة الطاقة في البلاد.

وفي ولاية "أوتار براديش" أكبر ولاية هندية من حيث الكثافة السكانية، تعتزم الخدمات العامة التي تديرها الولاية إطفاء المصابيح الكهربائية على مراحل للحيلولة دون أن تؤدي الزيادة في الجهد إلى تهديد شبكات ومعدات الكهرباء بالولاية، طبقا لما ذكرته شركة "يو.بي باور ترانزميشن كورب" في خطاب إلى شركات توليد الكهرباء.

وكانت الهند قد سجلت 66 ألف حالة إصابة بالفيروس

ناريندرا مودي تحدي ظلام كورونا إطفاء مصابيح الكهرباء فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

مسؤول هندي يتوقع تمديد الإغلاق في مومباي للحد من انتشار كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 985

    عدد المصابين

  • 216

    عدد المتعافين

  • 66

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1085989

    عدد المصابين

  • 227760

    عدد المتعافين

  • 58225

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رسميا.. 17 إصابة بكورونا في معهد الأورام وجامعة القاهرة تفتح تحقيقا عاجلا