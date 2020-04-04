مودي يحث الهنود على تحدي ظلام كورونا بإضاءة الشموع وإطفاء مصابيح الكهرباء

نيودلهي- (د ب أ):

دعا رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي المواطنين لإطفاء الأنوار مساء غد الأحد، لمدة تسع دقائق واضاءة الشموع بدلا من ذلك لـ"تحدي ظلام تفشي فيروس كورونا" فيما تتخذ الخدمات العامة خطوات لحماية معداتها، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وطالب مودي المواطنين بإطفاء الأنوار في الساعة التاسعة مساء غد. ربما يؤدي ذلك إلى تراجع مفاجئ حوالي 15 جيجاوات من الطلب على الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد، طبقا لما ذكره (إس.إن) ساهاي، السكرتير بوزارة الطاقة في البلاد.

وفي ولاية "أوتار براديش" أكبر ولاية هندية من حيث الكثافة السكانية، تعتزم الخدمات العامة التي تديرها الولاية إطفاء المصابيح الكهربائية على مراحل للحيلولة دون أن تؤدي الزيادة في الجهد إلى تهديد شبكات ومعدات الكهرباء بالولاية، طبقا لما ذكرته شركة "يو.بي باور ترانزميشن كورب" في خطاب إلى شركات توليد الكهرباء.

وكانت الهند قد سجلت 66 ألف حالة إصابة بالفيروس