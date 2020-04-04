كورونا حول العالم: قرابة مليون و118 ألف إصابة.. وأكثر من 59 ألف وفاة

القاهرة - (د ب أ):

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حول العالم بلغ أكثر من مليون و117ألف حالة حتى صباح السبت .

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليون و117الف و880 حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم السبت.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين بلغ 228994.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 59 ألف و203 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا والصين وإيران والمملكة المتحدة.

وبلغت الحصيلة في الولايات المتحدة 277475حالة إصابة و7402حالة وفاة، وتعافي 12994شخصا ، وبلغت حصيلة إيطاليا نحو 119827 ألف حالة إصابة و14681 حالة وفاة وتعافي 19758،وبلغت حصيلة اسبانيا 119199حالة اصابة و19758 حالة وفاة وتعافي 30513.وبلغت حصيلة المانيا من الاصابات 91159والوفيات 1275 والتعافي 30513وبلغت حصيلة فرنسا من الاصابات 82185والوفيات 6507 والتعافية 14575

فيما بلغت حصيلة الصين 81639 حالة إصابة و3326 حالة وفاة وتعافي 76755، وبلغت حصيلة إيران من الإصابات 53183والوفيات 3295والتعافي 17935.