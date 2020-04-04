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السعودية: التصريحات المنسوبة لبوتين عن انخفاض أسعار النفط "غير صحيحة"

08:02 ص السبت 04 أبريل 2020
السعودية: التصريحات المنسوبة لبوتين عن انخفاض أسعار النفط "غير صحيحة"

الأمير فيصل بن فرحان

الرياض - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن التصريحات المنسوبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن انخفاض أسعار النفط "عارية من الصحة".

وقال وزير الخارجية السعودي - حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم السبت- إنه تم الاطلاع على تصريح منسوب لإحدى وسائل الإعلام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمّن أن من أسباب انخفاض أسعار النفط انسحاب المملكة من صفقة (أوبك+) وأن المملكة تخطط للتخلص من منتجي النفط الصخري.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، أن ما تم ذكره عار من الصحة جملة وتفصيلا ولا يمت للحقيقة بصلة، وأن انسحاب المملكة من الاتفاق غير صحيح، بل إن روسيا هي من خرجت من الاتفاق، بينما المملكة و22 دولة أخرى كانت تحاول إقناع روسيا بإجراء المزيد من التخفيضات وتمديد الاتفاق إلا أن روسيا لم توافق على ذلك.

وأكد المسؤول السعودي، أن موقف المملكة من إنتاج البترول الصخري معروف، وأنه جزء مهم من مصادر الطاقة، وأن المملكة كذلك تسعى للوصول إلى المزيد من التخفيضات وتحقيق توازن السوق، وهو ما فيه مصلحة لمنتجي البترول الصخري، بعكس ما صدر عن روسيا ورغبتها في بقاء الأسعار منخفضة للتأثير على البترول الصخري.

وأبدى وزير الخارجية السعودي استغرابه من تزييف الحقائق، متمنيا أن تتخذ روسيا القرارات الصحيحة في الاجتماع العاجل الذي دعت له المملكة لدول (أوبك+) ومجموعة الدول الأخرى بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، وأن لا تتعرض أسواق الطاقة للخطر مرة أخرى.​

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Asha
وزير الخارجية السعودي بوتين انخفاض أسعار النفط

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