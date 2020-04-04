في يوم "كنس المقابر".. الصين تصمت 3 دقائق حدادًا على ضحايا "كورونا"

بكين - (د ب أ):

التزمت الصين الصمت لمدة 3 دقائق، اليوم السبت، في يوم كنس المقابر، وذلك تكريمًا للأشخاص الذين توفوا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخلال فعالية الحداد الوطني، تم تنكيس الأعلام الوطنية في مختلف أنحاء الصين وفي السفارات والقنصليات الصينية في الخارج، ووقف أنشطة الترفيه العامة.

وبدأت الثلاث دقائق الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش)، وفي نفس الوقت تم إطلاق أبواق السيارات والقطارات والسفن كما تم إطلاق إنذارات الدفاع الجوي.

وذكر مجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، أن الحدث يهدف إلى تكريم "الشهداء والمواطنين المتوفين الذين قضوا في الحرب ضد وباء فيروس كورونا المستجد".

يشار إلى أن يوم كنس المقابر هو عطلة صينية سنوية تتجمع خلالها العائلات لإحياء ذكرى أسلافهم وتنظيف قبورهم.

وأعلنت الصين يوم الجمعة تسجيل 31 حالة اصابة جديدة بالفيروس من بينها 29 من بين المواطنين العائدين من الخارج. وتم الإبلاغ عن أربع وفيات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وقعت جميعها في المركز الأصلي لتفشي المرض في مقاطعة هوبي، وفقًا لمفوضية الصحة الوطنية.

وحتى الآن، سجلت الصين 81 ألفا و 620 حالة إصابة بالفيروس من بينهم 3232 حالة وفاة و 76 ألفا و 571 مريضا تماثلوا للشفاء.