يوم أسود في أمريكا.. 1480 وفاة في أسوأ حصيلة يومية

سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا في حصيلة الوفيات في يوم واحد، بعد وفاة 1480 شخصا بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وفقا لاحصاء جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وتلك أسوأ حصيلة يومية تسجل في أي بلد حول العالم منذ ظهور الفيروس القاتل في أواخر ديسمبر الماضي في الصين، ومنها انتقل إلى كل العالم تقريبا.\

الحصيلة الجديدة سُجلت بين الخميس ومساء الجمعة، ورفعت إجمالي الوفيات إلى 7406، بحسب الجامعة.

وتحدث البيت الأبيض عن مرض كوفيد-19 قد يودي بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، توصيةً حكوميّة جديدة لجميع الأمريكيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، في إطار جهود الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لابطاء تفشي الفيروس.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، وذلك من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوافرةً للعاملين في مجال الصحة.