أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

خوفًا من كورونا.. متاجر كبرى في أستراليا تعزز التدابير قبيل عيد الفصح

03:40 ص السبت 04 أبريل 2020
خوفًا من كورونا.. متاجر كبرى في أستراليا تعزز التدابير قبيل عيد الفصح

ارشيفية

ملبورن - (د ب أ):
تعمل المتاجر الكبرى في أستراليا على زيادة إجراءات التباعد الاجتماعي قبيل عيد الفصح، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وستحدد متاجر "وولورثس" و"كولز" عدد العملاء الذين ستسمح بدخولهم إلى المتجر للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الاسترالية (آيه آيه بي).

وقالت كلير بيترز، المديرة الإدارية لمتاجر وولورثس، اليوم السبت،: "بشكل تقليدي، يكون يوم الخميس في الفترة التي تسبق عيد الفصح هو أحد أكثر الأوقات ازدحاما لدينا في المتجر، نطلب من عملائنا التخطيط المسبق للتسوق بمناسبة عيد الفصح لتجنب الزيادة المعتادة في الأعداد".

وتعتزم سلسلة المتاجر تقييد عدد العملاء في المتجر لتحقيق التباعد الاجتماعي بين العملاء وهو أمر يعتمد على حجم المتجر.

وقالت متاجر "كولز"، المنافسة إنها ستتخذ إجراءات لمساعدة السلطات في مكافحة الفيروس.

وقال الرئيس التنفيذي ستيفن كاين: "سيكون أعضاء الفريق في مداخل المتجر لتقديم المساعدة وإخبارك عندما يكون الوقت مناسبا للدخول".

متاجر كبرى أستراليا عيد الفصح فيروس كورونا

الخبر التالى:

الجيش الإسرائيلي ينتشر في مدينة يقطنها يهود متطرفون وباتت بؤرة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 985

    عدد المصابين

  • 216

    عدد المتعافين

  • 66

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1085989

    عدد المصابين

  • 227760

    عدد المتعافين

  • 58225

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تقترب من الألف.. تصاعد وتيرة إصابات ووفيات كورونا اليومية (تفاعلي)