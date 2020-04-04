أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الرئيس السنغالي يعلن إجراءات اجتماعية لمواجهة فيروس كورونا

02:22 ص السبت 04 أبريل 2020
الرئيس السنغالي يعلن إجراءات اجتماعية لمواجهة فيروس كورونا

الرئيس السنغالي ماكي سال

دكار - (أ ش أ):
أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، عن جملة من الإجراءات الاجتماعية في مواجهة فيروس (كورونا) المستجد، الذي سجلت بلاده نحو 100 إصابة، منذ الثاني مارس الماضي.

وقال الرئيس السنغالي - في كلمة بثها التلفزيون السنغالي، بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال بلاده - إن الدولة من أجل التخفيف من آثار فيروس كورونا على حياة المواطنين قامت بسداد فواتير الكهرباء والماء للأسر الفقيرة في السنغال.

وأضاف "خصصنا 15.5 مليار فرنك أفريقي لدفع فواتير الكهرباء لمدة شهرين لصالح 975 ألفا 522 أسرة، ودفعنا ثلاثة مليارات فرنك لسداد فواتير المياه مدة شهرين لـ 670 ألف أسرة، ومنح 69 مليار فرنك بدلاً من الـ50 مليارًا المخطط لها في البداية لشراء الطعام لصالح مليون أسرة.

هذا المحتوى من

السنغال فيروس كورونا إجراءات اجتماعية

الخبر التالى:

فيروس كورونا: حكاية المدينة اللاتينية التي شهدت وفيات أكثر من دول بأكملها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 985

    عدد المصابين

  • 216

    عدد المتعافين

  • 66

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1085989

    عدد المصابين

  • 227760

    عدد المتعافين

  • 58225

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تقترب من الألف.. تصاعد وتيرة إصابات ووفيات كورونا اليومية (تفاعلي)