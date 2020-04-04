ليبيا تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا
طرابلس - (د ب أ):
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة بالفيروس إلى 16 حالة.
وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا قد أعلن أول أمس الخميس عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لسيدة تبلغ من العمر85 عاما.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
985
عدد المصابين
-
216
عدد المتعافين
-
66
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1085989
عدد المصابين
-
227760
عدد المتعافين
-
58225
عدد الوفيات
إعلان