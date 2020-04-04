ليبيا تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

طرابلس - (د ب أ):

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة بالفيروس إلى 16 حالة.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا قد أعلن أول أمس الخميس عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لسيدة تبلغ من العمر85 عاما.