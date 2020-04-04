أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ألمانيا تعيد 200 ألف من مواطنيها من الخارج على خلفية أزمة "كورونا"

01:07 ص السبت 04 أبريل 2020
ألمانيا تعيد 200 ألف من مواطنيها من الخارج على خلفية أزمة "كورونا"

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

برلين - (د ب أ):

قالت الخارجية الألمانية، إنها تسعى إلى تجميع السياح الألمان العالقين بالخارج بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم وإعادتهم إلى أراضيها.

يذكر أن أكبر عدد من السياح الألمان الذين ظلوا عالقين في الخارج مؤخرًا هم الذين علقوا في نيوزيلندا.

وأوضحت الخارجية، في بيان، أنه من الممكن حاليا استئناف برنامج استعادة الألمان بالخارج الذي توقف خلال الفترة الماضية.

وقالت السفارة الألمانية، في جنوب أفريقيا أن رحلتين جويتين أقلعتا في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة تقلان حوالي 600 راكب إلى ألمانيا.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الجمعة، بعد مشاورات مع نظرائه الست والعشرين في الاتحاد الأوروبي إن مجموع من أعيدوا إلى ألمانيا حتى الآن وصل إلى 194 ألف شخص.

من جهة أخرى قال خوسيه بوريل مسؤول الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن هناك 250 ألف مواطن أوروبي ما يزالون عالقين بدول غير أوروبية حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تمت إعادة 350 ألفا بالفعل إلى الدول الأوروبية.

هايكو ماس الخارجية الألمانية فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 985

    عدد المصابين

  • 216

    عدد المتعافين

  • 66

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1085989

    عدد المصابين

  • 227760

    عدد المتعافين

  • 58225

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تقترب من الألف.. تصاعد وتيرة إصابات ووفيات كورونا اليومية (تفاعلي)