الأمير السعودي تركي الفيصل: 20 من العائلة المالكة أصيبوا بكورونا
وكالات:
كشف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير، تركي الفيصل، أن العدد الحقيقي للمصابين بين أفراد العائلة الملكة، بفيروس كورونا، أقل من 20 شخصًا، وليس كما تدعي صحيفة "نيويورك تايمز" 150 حالة.
ووجه الفيصل، في مقال نشرته أمس الأربعاء صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "خواطر كورونية (2)"، انتقادات إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية التي نشرت أوائل الشهر الجاري تقريرا مفاده أن 150 من أفراد الأسرة الملكية السعودية أصيبوا بالفيروس التاجي، وأن مستشفى الملك فيصل التخصصي قد أُفرغ لهم وحدهم من أجل علاجهم.
وذكر الفيصل في معرض تعليقه على ذلك التقرير: "الحق أنه لم يُصب من آل سعود سوى أقل من 20 فردا، ولم يخصص المستشفى التخصصي لهم، بل إنه يعالج المواطنين والمقيمين كافة".
وواصل الأمير هجومه على "نيويورك تايمز" بالقول: "هذه الجريدة التي تتباهى بشعار أنها لا تنشر إلا الأخبار التي تستحق النشر، نجدها، في الحقيقة، فيما يخص المملكة بالذات، لا تنشر إلا الأخبار التي تفتريها، مستترة بمن تسميهم "مصادر موثوقة"".
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