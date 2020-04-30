وفيات فيروس كورونا في كندا تتخطى 3 آلاف شخص

أوتاوا - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة الكندية اليوم الخميس تخطى عدد الوفيات في البلاد نتيجة فيروس "كوفيد-19" ثلاثة آلاف شخص.

وحتى عصر اليوم الخميس، توفي 3180 شخصا بسبب فيروس كورونا المستجد في كندا بعد وفاة 184 شخصا اليوم. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس في كندا 50 ألف حالة.

وسجلت البلاد 53013 إصابة مؤكدة بعد الإعلان عن 1417 حالة جديدة اليوم الخميس.

وتعتبر مقاطعتا كيبيك وأونتاريو هما المقاطعتان الأكثر تضررا من الفيروس. وتمثل كل من أونتاريو وكيبيك أكثر من 80 في المائة من جميع الحالات المؤكدة في كندا.