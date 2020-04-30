أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

وفيات فيروس كورونا في كندا تتخطى 3 آلاف شخص

10:37 م الخميس 30 أبريل 2020
وفيات فيروس كورونا في كندا تتخطى 3 آلاف شخص

فيروس كورونا

أوتاوا - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة الكندية اليوم الخميس تخطى عدد الوفيات في البلاد نتيجة فيروس "كوفيد-19" ثلاثة آلاف شخص.

وحتى عصر اليوم الخميس، توفي 3180 شخصا بسبب فيروس كورونا المستجد في كندا بعد وفاة 184 شخصا اليوم. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس في كندا 50 ألف حالة.

وسجلت البلاد 53013 إصابة مؤكدة بعد الإعلان عن 1417 حالة جديدة اليوم الخميس.

وتعتبر مقاطعتا كيبيك وأونتاريو هما المقاطعتان الأكثر تضررا من الفيروس. وتمثل كل من أونتاريو وكيبيك أكثر من 80 في المائة من جميع الحالات المؤكدة في كندا.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الحكومة الكندية كندا كوفيد-19

الخبر التالى:

"كيم في تابوت".. حقيقة الصورة المتداولة لزعيم كوريا الشمالية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5268

    عدد المصابين

  • 1335

    عدد المتعافين

  • 380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3189017

    عدد المصابين

  • 971599

    عدد المتعافين

  • 227247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المالية تقرر تقديم موعد صرف مرتبات مايو بمناسبة عيد الفطر