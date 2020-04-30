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السودان: ٦٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٣ وفيات

10:02 م الخميس 30 أبريل 2020
السودان: ٦٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٣ وفيات

فيروس كورونا في السودان

الخرطوم - (أ ش أ):

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٦٧ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ٣ حالات وفيات، واحدة في الخرطوم واثنتان في ولاية الجزيرة (وسط السودان).

وتلك هى أعلى حصيلة يومية تُسجل للإصابة بفيروس كورونا منذ ظهور المرض في السودان الشهر الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الخميس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٥٩ في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٧ ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 442 حالة، بينها ٣١ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٣٩ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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