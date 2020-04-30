الصحة المغربية: 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرباط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 102 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4423 حالة.

وأشارت الصحة المغربية في بيان اليوم الخميس إلى أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغت 30418 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وقال محمد اليوبي مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية في مؤتمر صحفي اليوم إنه تم تسجيل حالتي وفاة خلال 24 ساعة؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 170 حالة.. مضيفا أنه تم تسجيل 56 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 984 حالة.