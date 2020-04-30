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العراق: تسجيل 22 إصابة جديدة بأربيل والكرخ وكركوك

08:55 م الخميس 30 أبريل 2020
العراق: تسجيل 22 إصابة جديدة بأربيل والكرخ وكركوك

فيروس كورونا

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الخميس، إنه "استمرارا للفحوصات والبحث، جرى تحديد 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، في محافظة أربيل"، مشيرا إلى أن سبعة مصابين من سكنة حي (سيتاقانه) نتيجة مخالطة مصاب سابق، بينهم ثلاث نساء واربعة اطفال ، مضيفا ان المصاب الثامن شاب من سكنة قضاء سوران ولم يتم تحديد مصدر الاصابة حتى الان.

فيما أعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ في بيان أن مختبرات الدائرة سجلت 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا. كما أعلن مصدر في دائرة صحة كركوك تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في أحد أحياء كركوك الشمالية.

وأوضح أن التحاليل التي أجريت اليوم أثبتت إصابة سبعة من عائلة مصاب في حي بنجا علي؛ ليصبح عدد المصابين الآن في كركوك 12، وعدد حالات الشفاء 26 بالإضافة إلى حالتي وفاة.

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فيروس كورونا العراق إقليم كردستان

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