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تراجع الدخل الشخصي في أمريكا بنسبة 2% خلال مارس الماضي

07:41 م الخميس 30 أبريل 2020
تراجع الدخل الشخصي في أمريكا بنسبة 2% خلال مارس الماضي

وزارة التجارة الأمريكية

واشنطن - (د ب ا):

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، تراجع الدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال آذار/مارس الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكر التقرير أن متوسط الدخل الشخصي تراجع بنسبة 2% خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 6ر0% خلال شباط/فبراير الماضي. كان المحللون يتوقعون تراجع الدخل بنسبة 5ر1% فقط.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الإنفاق الشخصي تراجع بنسبة 5ر7% خلال مارس الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% . كان المحللون يتوقعون تراجع الإنفاق الشخصي بنسبة 5% فقط.

وزارة التجارة الأمريكية الدخل الشخصي في أمريكا فيروس كورونا

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