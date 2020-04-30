تراجع الدخل الشخصي في أمريكا بنسبة 2% خلال مارس الماضي

واشنطن - (د ب ا):

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، تراجع الدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال آذار/مارس الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكر التقرير أن متوسط الدخل الشخصي تراجع بنسبة 2% خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 6ر0% خلال شباط/فبراير الماضي. كان المحللون يتوقعون تراجع الدخل بنسبة 5ر1% فقط.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الإنفاق الشخصي تراجع بنسبة 5ر7% خلال مارس الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% . كان المحللون يتوقعون تراجع الإنفاق الشخصي بنسبة 5% فقط.