واشنطن: حزب الله "منظمة إرهابية" مكرسة للدفاع عن أجندة إيران

وكالات:

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن العالم يعترف بشكل أكبر بحقيقة حزب الله وأنه ليس مدافعًا عن لبنان كما يدعي بل منظمة إرهابية مكرسة لدفع أجندة إيران الخبيثة.

وأضافت، في بيان، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، أن عرقلة قدرة منظمة حزب الله "الإرهابية" على التخطيط للهجمات الإرهابية وجمع الأموال سيقلل من "سلوك إيران الخبيث" ونفوذها.

كان متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أكد في وقت سابق من اليوم أن ألمانيا بصدد حظر حزب الله اللبناني من العمل في البلاد، وقال المتحدث إن وزير الداخلية هورست زيهوفر أعلن الحظر.

وداهمت الشرطة في ساعة مبكرة من صباح الخميس أربعة مساجد ومنظمات في برلين ودورتموند ومونستر وبريمن يعتقد أن لها صلات بحزب الله.