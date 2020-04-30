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العاهل الأردني وملك أسبانيا يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون لمواجهة كورونا

06:26 م الخميس 30 أبريل 2020
العاهل الأردني وملك أسبانيا يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون لمواجهة كورونا

الملك عبدالله الثاني

عمان - (أ ش أ):

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وملك أسبانيا الملك فيليب السادس، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس سبل تعزيز التعاون الثنائي والدولي، لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الجانبين أكدا خلال الاتصال - ضرورة مواصلة الجهود للتصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، وحماية صحة الشعوب وسلامتها، فضلا عن حرص البلدين على تبادل الخبرات والمساعدة للحد من انتشار الفيروس.

كما تناولا الجانبان - خلال الاتصال - متانة علاقات الصداقة بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

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