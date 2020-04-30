رئيس الحكومة اللبنانية: سنطلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولي
بيروت - (أ ش أ):
أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أن لبنان سيمضي قدما في طلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولي، وذلك بعدما أقرت الحكومة في وقت سابق من اليوم خطة إصلاحات هيكلية تشمل كافة الجوانب المالية والاقتصادية.
واستعرض دياب معالم خطة الإصلاح المالي والاقتصادي في لبنان - في كلمة تلفزيونية اليوم - مشيرا إلى أنها تعتمد على 6 مكونات رئيسية متداخلة: مالية واقتصادية ومصرفية ونقدية والحماية الاجتماعية والتنموية.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن الخطة بُنيت على أسس تسمح للبنان بالحصول على الدعم الدولي المطلوب لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، وإعادة رسملة المصارف والمؤسسات، وتأمين شبكات الأمان الضرورية والبنى التحتية، وذلك لإعادة إخراج معظم اللبنانيين من حالة الفقر والعوز.
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