السنغال تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا

دكار - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الخميس، تسجيل ٥١ إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الإذاعة السنغالية نقلا عن بيان للوزارة أنه بعد فحص ١١٦١ شخصا تم تسجيل ٥١ إصابة بالفيروس.

وأشار المصدر إلى شفاء ١٩ من المصابين ، مضيفا أن عدد المصابين بالفيروس في السنغال منذ ظهور أول حالة يوم ٢ مارس الماضي بلغ ٩٣٣ شخصا، شفي منهم ٣٣٤.