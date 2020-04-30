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السنغال تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا

04:40 م الخميس 30 أبريل 2020
السنغال تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في السنغال

دكار - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الخميس، تسجيل ٥١ إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الإذاعة السنغالية نقلا عن بيان للوزارة أنه بعد فحص ١١٦١ شخصا تم تسجيل ٥١ إصابة بالفيروس.

وأشار المصدر إلى شفاء ١٩ من المصابين ، مضيفا أن عدد المصابين بالفيروس في السنغال منذ ظهور أول حالة يوم ٢ مارس الماضي بلغ ٩٣٣ شخصا، شفي منهم ٣٣٤.

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وزارة الصحة السنغالية فيروس كورونا السنغال

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