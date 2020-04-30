أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

السعودية: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 162 حالة

03:48 م الخميس 30 أبريل 2020
السعودية: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 162 حالة

فيروس كورونا في السعودية

الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 162 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 1351 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 22753 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 210 حالات شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 3163.

فيروس كورونا الرياض السعودية

الخبر التالى:

البرلمان اللبناني يعد حزمة قوانين لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5268

    عدد المصابين

  • 1335

    عدد المتعافين

  • 380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3189017

    عدد المصابين

  • 971599

    عدد المتعافين

  • 227247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إصابة عميد كلية طب الأسنان بكورونا وإغلاق المبنى 14 يومًا