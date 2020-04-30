طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى أكثر من 30 مليونا خلال 6 أسابيع

نيويورك - أ ش أ

أظهرت بيانات اقتصادية صادرة، اليوم الخميس، أنه خلال ستة أسابيع فقط، ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 30.3 مليون.

وكشف تقرير وزارة العمل الأمريكية، انخفاض عدد المتقدمين للحصول على طلبات إعانة في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي، لافتا إلى أنه رغم الانخفاض إلا أن الأعداد لا تزال مرتفعة بمعدل 3 ملايين شخص، مع استمرار الإغلاق الشامل على الرغم من اتخاذ بعض الولايات قرارات لإنهائه تدريجيا.

وخلال الأسبوع المنتهي في 25 أبريل، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 3.839 مليون من 4.44 مليون في الأسبوع السابق، وأعلى التوقعات التي أشارت إلى وصولها عند 3.5 مليون.

أما متوسط الأربعة الأسابيع - وهو المتوسط الأقل تذبذبا عن العدد الأسبوعي - فانخفض بمقدار 757 ألف طلب إلى 5.03 مليون طلب.