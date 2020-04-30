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قطر تسجل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا

02:43 م الخميس 30 أبريل 2020
قطر تسجل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في قطر

الدوحة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، تسجيل 845 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إن العدد الاجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج بلغ 12027 .

ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 10 حالات، مشيرة إلى تسجيل 129 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 1372 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 3085 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 94500.

فيروس كورونا قطر الدوحة وزارة الصحة القطرية

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