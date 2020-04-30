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الإمارات تسجل 7 حالات وفاة و 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا

02:38 م الخميس 30 أبريل 2020
الإمارات تسجل 7 حالات وفاة و 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 7 حالات وفاة و 552 إصابة

أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الخميس تسجيل 552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 12 ألفا و481 حالة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، بتسجيل سبع حالات وفاة لمصابين بكورونا، لأشخاص كانوا يعانون من أمراض مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات في الدولة إلى 105 حالات.

وذكرت الوزارة أنه تم إجراء أكثر من 27 ألف فحص جديد في إطار خطة لتوسيع نطاق الفحوصات من أجل الاكتشاف المبكر للحالات.

وأعلنت الوزارة شفاء مئة حالة جديدة لمصابين بالفيروس المستجد، ليبلغ مجموع المتعافين 2429 حالة.

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