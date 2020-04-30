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مكان محتمل جديد بعد الاختفاء المفاجئ لزعيم كوريا الشمالية

02:06 م الخميس 30 أبريل 2020
مكان محتمل جديد بعد الاختفاء المفاجئ لزعيم كوريا الشمالية

كثرت التكهنات حول صحة كيم ومكان وجوده بعد غيابه

بيونجيانج- (بي بي سي):

قال خبراء يتابعون الأوضاع في كوريا الشمالية، إن صورا بالأقمار الصناعية توضح تحركات زوارق فاخرة كثيرا ما يستخدمها الزعيم كيم جونج-أون وحاشيته في الآونة الأخيرة قرب وونسان تمثل دلائل جديدة على وجوده في هذا المنتجع الساحلي.

وكثرت التكهنات حول صحة كيم ومكان وجوده بعد غيابه غير المسبوق عن احتفالات البلاد في 15 أبريل بذكرى مولد جده كيم إيل سونج مؤسس كوريا الشمالية.

وجاء ذلك في أعقاب تقرير بثه موقع (38 نورث) الذي يتابع كوريا الشمالية ومقره الولايات المتحدة وجاء فيه أن الصور تبين توقف ما يعتقد أنه قطار كيم الخاص في محطة مخصصة لاستخدامه في الفيلا الموجودة في وونسان.

ويقول مسؤولون في كوريا الجنوبية إن احتمال وجوده هناك منطقي ربما لتجنب التعرض لفيروس "كورونا"، وأعربوا عن تشككهم في تقارير إعلامية عن إصابته بمرض خطير.

هذا المحتوى من

BBC
كوريا الشمالية كيم جونج اون

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