ألمانيا تعتزم السماح بإقامة الصلوات الجماعية مرة أخرى
برلين - (د ب أ):
تعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية السماح بإقامة الصلوات الجماعية مرة أخرى وذلك بعد حظرها بسبب أزمة كورنا.
جاء ذلك وفقا لمسودة قرار للحكومة الاتحادية أعدتها للمشاورات التي ستجريها المستشارة انجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات بعد ظهر اليوم الخميس، وقد حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها.
ونصت المسودة على أن هذا الإجراء مرهون بشرط مراعاة المتطلبات الخاصة بالحماية من عدوى كورونا.
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