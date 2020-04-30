أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الصحة العالمية: أوروبا لا تزال في قبضة جائحة فيروس كورونا

01:51 م الخميس 30 أبريل 2020
الصحة العالمية: أوروبا لا تزال في قبضة جائحة فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

جنيف - أ ش أ

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن أوروبا لا تزال في قبضة الوباء، على الرغم من تراجع معدل الإصابات في عدد من الدول لا سيما إسبانبا، مضيفا أن "هذا الفيروس لا يرحم ويجب أن نظل يقظين ومثابرين وصبورين، كما يجب أن نكون مستعدين لتكثيف الإجراءات عند الحاجة".

وحذر رئيس مكتب المنظمة العالمية في أوروبا، الدكتور هانس كلو، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، من أن القارة لا تزال "في قبضة" جائحة فيروس كورونا حتى مع تخفيف نحو ثلاثة أرباع دول القارة للإجراءات التقييدية.

وأكد كلو، أن الفضل في انخفاض الإصابات في القارة يعود إلى تدابير التباعد الاجتماعي، مضيفا: "يجب علينا مراقبة هذا التطور الإيجابي بعناية".

وأشار إلى أن إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا لا تزال لديها أعداد كبيرة من الحالات، لافتا في الوقت ذاته إلى زيادة الحالات في بيلاروسيا وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا.

وشدد على أن (كوفيد-19) لن يختفي في أي وقت قريب، موضحا أن "المنطقة الأوروبية تمثل 46% من الحالات المصابة و63% من الوفيات على مستوى العالم؛ فالمنطقة لا تزال في قبضة هذا الوباء تماما".

وكانت منظمة الصحة أكدت أكثر من مرة أن الفيروس المستجد قد يبقى لفترة طويلة.

هذا المحتوى من

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا أوروبا جنيف

الخبر التالى:

ألمانيا تعتزم السماح بإقامة الصلوات الجماعية مرة أخرى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5268

    عدد المصابين

  • 1335

    عدد المتعافين

  • 380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3189017

    عدد المصابين

  • 971599

    عدد المتعافين

  • 227247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"لدينا الخبرة".. الصحة تبدأ حقن الحالات الحرجة من كورونا ببلازما المتعافين