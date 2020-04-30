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الرئاسة اللبنانية: مجلس الوزراء وافق بالإجماع على الخطة الاقتصادية

01:49 م الخميس 30 أبريل 2020
الرئاسة اللبنانية: مجلس الوزراء وافق بالإجماع على الخطة الاقتصادية

ميشال عون رئيس لبنان

بيروت - (د ب أ):

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس، موافقة مجلس الوزراء بالإجماع على الخطة الاقتصادية.

وقالت الرئاسة، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، إن ذلك جاء بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أكد في وقت سابق اليوم أن إقرار خطة اقتصادية- مالية يوم تاريخي للبنان.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية عن عون قوله، في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم: "اليوم هو يوم تاريخي للبنان؛ لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية-مالية بعدما كاد عدم التخطيط، وعدم استشراف المستقبل يوديان بالبلد الى الخراب".

ولفت عون إلى "الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان في هذه المرحلة والذي يحول دون تحقيق المطالب العمالية".

بدوره ، قال رئيس الحكومة حسان دياب، خلال الجلسة، إنه "بإقرار الخطة الاقتصادية نكون قد وضعنا القطار على السكة وقد أشبعناها درساً؛ لأنها ستحدد مسار الدولة لإصلاح الواقع".

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية على موقعها الإلكتروني عن دياب قوله: "أهمية هذه الخطة أنها عمليّة وتتضمن رؤية اقتصادية لمستقبل لبنان بينما الأرقام السابقة كانت تخفي العجز".

ويشهد لبنان منذ أيام احتجاجات شعبية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

ميشال عون الرئاسة اللبنانية مجلس الوزراء بيروت

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