"لا يوجد وقت لنضيعه".. النرويجي للاجئين يوجّه رسالة للحكومات المانحة بشأن كورونا

أوسلو - (د ب أ):

حث المجلس النرويجي للاجئين الحكومات المانحة على العمل من أجل منع تفشي فيروس كورونا بصورة أكبر في دول العالم الأكثر هشاشة.

وقال المجلس، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس :"لا يوجد وقت لنضيعه. يجب على الحكومات المانحة العمل معا لمنع المزيد من تفشي فيروس كورونا داخل دول العالم الأكثر هشاشة وتضررا من النزاعات".

وشدد المجلس، وهو منظمة غير حكومية، على أن الأمر لا يقتصر على التعامل مع الوضع الصحي الطارئ بصورة مباشرة وإنما أيضا الآثار الثانوية للجائحة المتعلقة بالاقتصاد والمجتمع والأمن الغذائي.

ولفت التقرير إلى أنه بينما تستشعر كافة دول العالم الأضرار الاقتصادية وغيرها لجائحة كورونا، فإنه "من المرجح أن تكون الدول النامية والهشة التي بها عدد كبير من السكان النازحين أكثر تضررا".

وأعرب المجلس عن بالغ القلق بشأن حياة ورفاهة النازحين في الدول الهشة والمتضررة من الصراعات.

ولفت المجلس إلى أن الملايين منهم يعيشون في أماكن مزدحمة، غالبا في مخيمات أو أماكن شبيهة بالمخيمات، حيث يكون تنفيذ التباعد الاجتماعي أمرا مستحيلا. كما أن الوصول إلى الرعاية الصحية الكافية والاحتياجات الأساسية بما في ذلك الماء والصابون يكون محدودا، وبالتالي يكون الالتزام بالنظافة العامة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ، هو أيضا مهمة مستحيلة.